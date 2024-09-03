Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фото в откровенных купальниках в честь 58-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одних снимках знаменитость продемонстрировала фигуру в слитном купальнике, оформленном зигзагообразными узорами. В то же время на других кадрах она запечатлена в бикини с пестрым цветочным принтом и тонкими завязками на бедрах. Кроме того, Хайек поделилась снимком, на котором похвасталась подтянутым телом в красном раздельном купальнике, дополнив свой внешний вид полупрозрачным парео.

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«Отмечаю день рождения свалкой из фото в бикини. С 58-летием меня!» — подписала звезда пост, который набрал 1,1 миллиона лайков.

В августе сообщалось, что Сальма Хайек снялась в купальнике и с седыми волосами во время отдыха на Ибице.