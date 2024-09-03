Леди Гага засветила роскошное помолвочное кольцо

Певица прибыла в Венецию вместе с бойфрендом

Леди Гага прибыла на Венецианский кинофестиваль вместе с женихом Майклом Полански. Певица и актриса выглядела очень счастливой рядом с бойфрендом и засветила помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.

Папарацци поймали звезду, когда та выходила из автомобиля вместе с Полански. На певице было черное платье в белый горох с бантом на талии. Образ дополняли плотные темные колготки, классические черные лодочки и солнцезащитные очки. На Майкле была белая футболка, темная куртка и джинсы.

Влюбленные не скрывали чувств, держались за руки и улыбались. В лодке артистка и вовсе дала волю чувствам и поцеловала жениха в губы при этом не скрывая кольцо овальной огранки с роскошным бриллиантом, которое ей подарил бизнесмен в честь помолвки.