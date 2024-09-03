Кейт Бекинсейл вышла в свет в откровенном образе

Британская актриса Кейт Бекинсейл посетила мероприятие amfAR Gala Venezia 2024 в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость вышла в свет в наряде, состоящем из украшенной перьями длинной юбки и укороченного блестящего комбинезона, который подчеркивал ее длинные ноги. Помимо этого, звезда надела босоножки на высокой платформе и каблуках.

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Кроме того, Бекинсейл собрали волосы в высокий пучок и нанесли яркий макияж. В качестве аксессуаров она выбрала серебристую сумку необычной формы.

В августе Кейт Бекинсейл вышла в свет в наряде с декольте до пупка. Знаменитость появилась на публике в кутюрном платье бренда Stephen Rolland. Упомянутый наряд состоял из черной тканевой основы и асимметричного узора в виде белого сердца, расположенного спереди.