Бьюти-эксперт рассказала, можно ли красить наращенные ресницы

Наращенные ресницы нежелательно красить водостойкой тушью, рассказала «Леди Mail» визажист и бьюти-эксперт Маша Хренихина. По ее словам, лучше пользоваться обычной или термотушью.

Тушь не вредит наращенным ресницам, однако на них плохо влияет трение во время снятия макияжа, объяснила эксперт. Лучше всего использовать именно термотушь, так как она легко снимается водой с ресниц в виде пленки. Также с ней можно ходить в баню или купаться, поскольку она не оставляет следов на веках.

Визажист отметила, что если нужно снять с таких ресниц обычную тушь, следует использовать двухфазные средства. Они помогут ослабить стойкие компоненты, а также смогут напитать кожу, чтобы не было раздражений, добавила Хренихина.

Ранее эксперт по наращиванию Татьяна Кравченко рассказала, что в тренде в 2024 году остается классическое наращивание ресниц. По ее словам, также популярной считается техника «классика с мокрым эффектом». Эксперт добавила, что также пользуется популярностью эффект «двойной объем с лучиками» и «двойной объем в рваном эффекте с обратной рядностью». Благодаря использованию различных изгибов существует масса вариантов этих техник, а также есть множество различных оттенков.