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Россиянкам рассказали, можно ли красить наращенные ресницы

Наращенные ресницы нежелательно красить водостойкой тушью, рассказала «Леди Mail» визажист и бьюти-эксперт Маша Хренихина. По ее словам, лучше пользоваться обычной или термотушью.

Бьюти-эксперт рассказала, можно ли красить наращенные ресницы
© globallookpress.com

Тушь не вредит наращенным ресницам, однако на них плохо влияет трение во время снятия макияжа, объяснила эксперт. Лучше всего использовать именно термотушь, так как она легко снимается водой с ресниц в виде пленки. Также с ней можно ходить в баню или купаться, поскольку она не оставляет следов на веках.

Визажист отметила, что если нужно снять с таких ресниц обычную тушь, следует использовать двухфазные средства. Они помогут ослабить стойкие компоненты, а также смогут напитать кожу, чтобы не было раздражений, добавила Хренихина.

Ранее эксперт по наращиванию Татьяна Кравченко рассказала, что в тренде в 2024 году остается классическое наращивание ресниц. По ее словам, также популярной считается техника «классика с мокрым эффектом». Эксперт добавила, что также пользуется популярностью эффект «двойной объем с лучиками» и «двойной объем в рваном эффекте с обратной рядностью». Благодаря использованию различных изгибов существует масса вариантов этих техник, а также есть множество различных оттенков.

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Татьяна Кравченко