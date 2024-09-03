Стилист назвал необходимые вещи на осень

Стилист Александр Рогов назвал необходимые вещи на осень. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

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По словам эксперта, в наступившем сезоне популярными стали предметы гардероба из замши.

«Непрактично? Да! Но как уютно и красиво!» — подчеркнул специалист.

При этом он обратил внимание на жакет, куртку и тренч из упомянутого материала.

Кроме того, Рогов внес в список обувь и аксессуары из замши, уточнив, что данные изделия в теплом оттенке отлично разбавят базовый гардероб.

Ранее Рогов призвал россиянок носить необычные колготки. Так, он посоветовал присмотреться к колготкам с принтом.