Чеснок против акне: все, что нужно знать об этом бьюти-тренде

Глядя на то, как тиктокеры массируют зубчиками чеснока прыщи в многочисленных роликах, невольно задаешься вопросом –— насколько это эффективно и безопасно. Если коротко, втирать чеснок в кожу — скорее плохая идея, несмотря на его полезные свойства.

«Это может вызвать раздражение или даже химические ожоги, которые могут оставить после себя следы воспаления», — приводит слова дерматолога Кетаки Бхате австралийский Vogue.

Кроме того, доктор напомнил, что универсального средства от прыщей не существует — важно устранить первопричину, чтобы свести к минимуму любые нежелательные побочные эффекты, включая образование рубцов.

Эксперты сходятся во мнении, что для решения проблемы следует обращаться к специалистам. Однако если прыщ — лишь разовая косметическая проблема, дерматолог Шерин Идрисс предложила использовать специальные средства.