Чеснок против акне: все, что нужно знать об этом бьюти-тренде
Глядя на то, как тиктокеры массируют зубчиками чеснока прыщи в многочисленных роликах, невольно задаешься вопросом –— насколько это эффективно и безопасно. Если коротко, втирать чеснок в кожу — скорее плохая идея, несмотря на его полезные свойства.
«Это может вызвать раздражение или даже химические ожоги, которые могут оставить после себя следы воспаления», — приводит слова дерматолога Кетаки Бхате австралийский Vogue.
Кроме того, доктор напомнил, что универсального средства от прыщей не существует — важно устранить первопричину, чтобы свести к минимуму любые нежелательные побочные эффекты, включая образование рубцов.
Эксперты сходятся во мнении, что для решения проблемы следует обращаться к специалистам. Однако если прыщ — лишь разовая косметическая проблема, дерматолог Шерин Идрисс предложила использовать специальные средства.
«Гидроколлоидные пластыри могут быть спасением, если у вас есть большой, сочный прыщ, от которого вы пытаетесь избавиться в срочном порядке, но они не являются долгосрочным решением», — объяснила врач.