Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала лицо без макияжа на фоне слухов о пластике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница разместила снимок напротив зеркала на борту самолете. Так, она надела черный топ на широких бретелях, леггинсы в тон и кепку.

В качестве аксессуаров звезда выбрала большие наушники. При этом певица собрала волосы в пучок и отказалась от косметики на лице, демонстрируя естественную внешность.

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Ранее в сентябре Седокову из-за нового видео заподозрили в пластике в сети со словами «только голос выдал». Исполнительница снялась во время посещения стоматологической клиники в Турции. Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях, обратив внимание на ее трансформацию.