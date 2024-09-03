Джулианна Мур удивила фанатов моложавой внешностью на красной дорожке

Американская актриса и писательница Джулианна Мур посетила Венецианский кинофестиваль и удивила фанатов. Соответствующие комментарии и снимки появились на сайте издания Daily Mail.

© globallookpress

Для красной дорожки 63-летняя звезда «Май декабрь» выбрала облегающее платье, оформленное глубоким декольте и золотистыми пайетками, надела открытые туфли и массивные золотые серьги. Визажисты сделали знаменитости легкий макияж, а стилисты уложили ей волосы в аккуратный низкий хвост.

© globallookpress

Читатели портала оценили моложавую внешность Мур в комментариях под материалом.

«Я очень удивлен, что ей 63. Она выглядит замечательно», «Невероятно красивый макияж у Джулианны. Так приятно видеть естественные черты лица», «Она выглядит естественно и красиво. Если она и делала что-то, то это сделано очень хорошо. Другим знаменитостям стоит взять это на заметку», «Я всегда считал Джулианну очень привлекательной женщиной», «Одна из самых красивых и естественно выглядящих женщин в мире! И ей 63! Невероятно», — высказывались они.

В марте Джулианна Мур снялась в откровенных образах для журнала AnOther. Актриса позировала в полностью обнажающем переднюю часть ног наряде, прозрачных колготках марки Wolford и туфлях фасона «Мэри Джейн» бренда Manolo Blahnik.