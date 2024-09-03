Стилист рассказал, что можно носить из трендов девяностых

В последние несколько лет мода бесконечно одержима 1990-ми, и несложно понять, почему. Отличительные черты этого десятилетия послужили источником вдохновения для бесчисленных модных тенденций. От дерзкого и местами задорного гранжа до гламурного минимализма — это десятилетие предлагает множество вариантов, и именно поэтому мы не можем удержаться, чтобы не вернуться еще раз. Итак, восемь модных тенденция× 90-х, которые получили современное обновление.

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Ботфорты

Вот ровно такие, в каких широкими шагами разгуливала героиня Джулии Робертс в понятно каком фильме, где за современной Золушкой приехал принц на белом «Мерседесе» (или что там было у героя Ричарда Гира?). В этом году они невероятно высоки — чем выше на бедре, тем лучше.

Спортивные брюки

Спортивные шорты, которые этим летом были в моде у девушек, на осень остаются переходной сюжетной линией.

«Ищите спортивные брюки, которые будут в равной степени объемными (как парашютные брюки 90-х) и современными по материалам и стилистическому прочтению — в результате вы окажетесь где-то поблизости от идеальной пары с широкими штанинами», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Носим их, заметим, с пиджаками, строгими куртками, пальто и каблуками.

Винтажные юбки

Что при планировании наряда в духе 90-х годов приходит на ум первым делом? Конечно же, миленькая маленькая юбочка, которая заканчивается примерно там, где начинаются сапоги, о которых речь шла парой абзацев выше.

«Не можете вспомнить, о чем речь? Подсказка: смотрим на фото юной Бритни Спирс этак из нулевых. Или на снимки нынешней Тейлор Свифт, она как раз обожает носить такие забавные юбки в клетку и складку», — говорит стилист.

Широкие повязки на голову

Этот спортивный аксессуар, который был в моде в 60-е, 90-е и сегодня, в равной степени шикарен и практичен. Широкая повязка на голову с атласной или шелковой подкладкой защитит ваши волосы от ломкости и излишнего стягивания. И создаст необходимое настроение. Да, а еще осенью защитит уши от холодного ветра!

Деним на дениме

В этом сезоне мы наблюдаем бесконечное количество вариантов сочетания джинсовых курток, юбок-миди, мини-юбок, собственно, джинсов — всех мастей и фасонов и кроп-топов. Комплект можно составлять как из денима одного оттенка, так и играть с цветами.

Каблуки-рюмочки

Самые маленькие и шикарные туфли kitten heels были в тренде весь год, и этой осенью этот модный тренд 90-х никуда не денется. В соответствии с винтажным вдохновением, попробуйте выбрать туфли с заостренным носком, застежкой-пряжкой или ремешком. И — обязательно! — вниз надеваем контрастные колготки или теплые носки.

Гламурный гранж

Пальто-чебурашка, от диких вариантов ворсистости до «короткошерстного» леопарда в стиле люкс. Вниз — брюки в клетку или широкую полоску, спортивные штаны или коротенькую юбочку. Много рваных краев, блесток, цепочек, ярких цветов и граффити на одежде — словом, развлекаемся от души и ничего не боимся: движемся в направлении «все чудесатее и чудесатее»!

Платья-комбинашки

Да, открытые, тонкие и на бретельках. Да, осенью. Да, носим их с каблуками, массивными ботинками, длинными пальто и грубыми кожанками-косухами, объемными шерстяными свитерами и огромными шарфами, небрежно накинутыми на плечи или шею. А под них надеваем тельняшки, мужские сорочки или обычные белые майки. В стилевом смысле тут продолжение заявленной выше эстетики гранжа.