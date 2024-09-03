Стилист объяснил, как создать «луковый» стиль

Новый стильный тренд со забавным «луковым» названием onion завоевывает все больше поклонников. Чем привлекателен «овощной» фэшн-образ, почему у него в принципе такое обозначение и как его создать, мы выяснили вместе со стилистом Ларисой Остапенко.

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При чем тут лук?

На самом деле, известный овощ здесь использован в метафорическом значении. Поклонницы стиля onion отдают предпочтение комфортной одежде, исключая сложные вечерние образы. Приверженцы данного стиля ведут активный образ жизни, обожают вылазки на природу. Акцент на практичность, где нет места фейковым ресницам, цветным теням и яркой помаде. Единственный момент — onion стиль допускает флористические мотивы в образе, в том числе, и в макияже.

Создаем образ в стиле onion girl

Природные цвета

Выбор цветов для onion-образа довольно прост. Лариса:

«Отдайте предпочтение натуральным цветам, которые встречаются в природе — хаки, песочный, молочный, зеленый и светло-голубой».

Даже если хочется взять черную или белоснежную вещь, все же присмотритесь к подобным оттенкам с глаженных вариантах, например, крем-брюле или графитовому.

Дачные образы

Переходя к подбору самих вещей, основным моментом, который стоит учитывать, — насколько вам будет комфортно в таком образе при поездке за город. Сделайте акцент на этом моменте. Первое, что советует присмотреть стилист, — джинсы straight. Вообще, отдавайте предпочтение классическим моделям любой вещи, onion стиль не терпит яркости не только в цветах, но и в формах. Лариса:

«Никаких обтягивающих вещей — onoin всегда об оверсайзе и максимально расслабленном формате».

Волосы

Сложные прически и укладки — точно не про стиль onion. Вы можете слегка уложить волосы пенкой и закрепить лаком для волос. Приветствуется легкая растрепанность и максимальная простота, как будто вы только что проснулись и уже готовы отправиться на прогулку к реке.

Ногти

Маникюр, к слову, возможен любой, главное, чтобы вы не испытывали дискомфорта в активностях. Опять же, придерживаемся природных оттенков — оранжевого, светло-серого, зеленого, светло-коричневого.