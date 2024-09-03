Зак Эфрон вышел в свет в элегантном черном образе

Зак Эфрон вернулся на сцену вечеринок и выглядит хорошо всего через несколько недель после того, как его срочно доставили в больницу после страшного инцидента в бассейне. Актёр скрыл свое лицо чёрными солнцезащитными очками во время посещения гала-вечера amfAR 81-го Венецианского международного кинофестиваля в воскресенье. Голливудский любимчик был замечен со своей фирменной улыбкой и прогуливался по мероприятию в элегантном тотально чёрном образе.

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В какой-то момент Зак пообщался с Ричардом Гиром и его женой Алехандрой Сильва, а после троица даже сделала радостный снимок вместе. На мероприятии также присутствовали Антонио Бандерас и Кейт Бекинсейл, которые были ведущими вечера, а перед гостями выступили Келли Роуленд и Румер Уиллис.

Присутствие Эфрона на гала-вечере стало его первым публичным появлением после того, как ему была оказана медицинская помощь после инцидента на Ибице. Он был обнаружен в бассейне на вилле с двумя охранниками, которым пришлось вытаскивать его из воды. Актёр нырнул слишком глубоко и ударился грудью о дно, в результате чего в его лёгкие попало большое количество воды. Когда его вытащили, он, к счастью, довольно быстро оклемался.

Представитель Эфрона сообщил, что актёр был доставлен в больницу только в качестве меры предосторожности и был выписан на следующее утро. Сам Эфрон вскоре заверил своих поклонников, что всё в порядке, опубликовав 3 августа в своём аккаунте фотографию с тренировки без рубашки с подписью: «Счастлив и здоров». Разве кто-то сомневался?