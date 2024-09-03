Амаль Клуни появилась на красной дорожке в корсетном платье

Амаль Клуни появилась на красной дорожке по случаю премьеры фильма «Одинокие волки». Это экшн-боевик с участием её мужа Джорджа о двух соперничающих криминальных авторитетах, которые вынуждены работать вместе. На Амаль было корсетное платье от Atelier Versace со шлейфом с изобилием бахромы, который явно делали вручную.

© globallookpress

Амаль частенько обращается к Донателле Версаче за подобными услугами. Так, она была на церемонии вручения премии 2023 Fashion Awards в блестящем платье-колонне от итальянского дома моды, а на церемонии вручения премии Albie Awards появилась в почти свадебном платье Versace, инкрустированном сверкающими камнями. А разве не Венецианский кинофестиваль 2017 года ознаменовался её первым выходом в свет после рождения близнецов в сиреневом платье, созданном Донателлой?

© Mainstyle