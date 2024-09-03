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Появление Амаль Клуни на красной дорожке всколыхнуло весь Венецианский кинофестиваль

Амаль Клуни появилась на красной дорожке по случаю премьеры фильма «Одинокие волки». Это экшн-боевик с участием её мужа Джорджа о двух соперничающих криминальных авторитетах, которые вынуждены работать вместе. На Амаль было корсетное платье от Atelier Versace со шлейфом с изобилием бахромы, который явно делали вручную.

Амаль Клуни появилась на красной дорожке в корсетном платье
© globallookpress

Амаль частенько обращается к Донателле Версаче за подобными услугами. Так, она была на церемонии вручения премии 2023 Fashion Awards в блестящем платье-колонне от итальянского дома моды, а на церемонии вручения премии Albie Awards появилась в почти свадебном платье Versace, инкрустированном сверкающими камнями. А разве не Венецианский кинофестиваль 2017 года ознаменовался её первым выходом в свет после рождения близнецов в сиреневом платье, созданном Донателлой?

© Mainstyle
«Вы можете сделать свой образ выражением вашего настроения. И хорошо, когда в этом вам помогают такие талантливые люди, как команда Versace. Я бы тоже была в том настроении, обратившись к Донателле, если бы тоже провела последние несколько недель, ужиная в Grand Tremezzo на озере Комо или иным образом расхаживая по Ла Серениссима», — сказала Клуни однажды журналу об организации таких выходов на красной дорожке, которые она, как известно, устраивает без помощи стилиста.
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Амаль Клуни
Джордж Клуни