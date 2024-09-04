Джиджи Хадид оголила грудь во время фотосессии для модного журнала

Модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенном образе для модного журнала V Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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29-летняя манекенщица приняла участие в фотосессии, во время которой показала оголенную грудь. Знаменитость позировала в черных высоких трусах, оформленных прозрачными сетчатыми вставками на бедрах, и синем бомбере. Она распахнула верх своего наряда, повернувшись к камере боком.

Также Хадид поделилась снимком, на котором запечатлена в вязаном жилете. Звезда скрестила перед собой руки и приподняла низ изделия, продемонстрировав фотографу полуобнаженную грудь.

В августе Джиджи Хадид попала в объективы папарацци без макияжа и укладки, возмутив пользователей сети.