Чурикова посетила премьеру в кожаной мини-юбке и леопардовых колготках

Российская телеведущая, журналист и общественный деятель Яна Чурикова посетила премьеру сериала «Комбинация» в откровенном образе. Соответствующее видео публикует Woman.ru.

45-летняя знаменитость вышла в свет в черной водолазке, бордовом жакете, украшенном золотыми пуговицами, и кожаной мини-юбке. Помимо этого, звезда надела черные колготки с леопардовым принтом.

В качестве аксессуаров она выбрала колье и серьги золотого цвета. Кроме того, журналист дополнила образ туфлями-лодочками, укладкой и макияжем.

Ранее в сентябре 15-летняя дочь Юлии Пересильд вышла на публику в платье с декольте до пупка. Звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», предстала перед фотографами в черном облегающем платье длины макси с глубоким вырезом.