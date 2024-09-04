Какая процедура по омоложению подойдет именно вам

Всем нам хочется как можно дольше сохранить моложавый внешний вид: подтянутую, сияющую здоровьем кожу, четкий овал лица. Современная косметология предлагает для этого массу способов: от уходовых процедур до инъекционных методик и аппаратных технологий. Неудивительно, что пациенты порой теряются от разнообразия выбора. На что нужно обратить внимание, записываясь на прием в косметологическую клинику, Womanhit рассказала врач-косметолог Светлана Богачева.

Тип старения

«Начнем с того, что все мы разные: у нас отличаются типы кожи и старения и поэтому различные виды процедур могут быть более эффективны на одном морфотипе и менее эффективны на другом, имеет значение также и исходное состояние организма», — предупреждает наш эксперт.

Выделяют четыре типа старения:

Усталый

Так его называют потому, что с утра лицо еще выглядит свежим, а к вечеру западают морщинки под глазами, темные круги, резче обозначается носослезная борозда, опускаются уголки губ. Сухость кожи, тусклый цвет, отечность из-за нарушения лимфотока — вот его основные признаки.

Мелко-морщинистый

Название говорит само за себя. Для такого типа старения харктерно образование огромного количества мелких морщинок. Кожа как бы усыхает, теряет тугор и эластичность. Лицо напоминает «печеное яблоко».

Деформационный

Основной признак — опущение мягких тканей лица и шеи (птоз). Овал лица утрачивает четкость, появляются мешки и брыли, двойной подородок. Этот тип преобладает у людей с хорошо развитой подкожно-жировой клетчаткой (полным лицом).

Мускульный

Характерен для людей с развитой мимической мускулатурой лица и слабо выраженной подкожно-жировой клетчаткой. Кожа при таком типе старения довольно долго сохраняет эластичность, но со временем лицо как бы «усыхает» из-за выраженной липоатрофии, проявляются глубокие морщины. Этот тип чаще встречается у жителей Средней Азии и Дальнего Востока.

Какую процедуру выбрать

«Чаще всего у славян деформационный тип старения. При таком типе мы сталкиваемся с отеками, излишками жировой ткани, брылями и опущением овала. Наиболее эффективными здесь будут процедуры SMAS-лифтинга. Именно SMAS формирует каркас лица. Процедура ультразвукового SMAS-лифтинга позволяет подтягивать контуры лица именно за счет воздействия на этот слой фокусированных ультразвуковых волн высокой частоты», — рассказывает Светлана.

Показаны также процедуры, направленные на улучшение микроциркуляции, активизации лимфотока. Например, микротоковая и ультразвуковая терапия, лазерное фракционное омоложение.

Если же у вас мелко-морщинистый тип старения, и основной эффект, которого вы хотите добиться — сгладить морщины, стоит обратить внимание на микроигольчатый RF-лифтинг.

«Эта процедура давно известна косметологам и любима пациентами за быстрый и видимый результат. Игольчатый RF представляет собой двойное механико-термическое воздействие на мягкие ткани. С помощью индивидуальной насадки с изолированными позолоченными микроиглами, которые также являются электродами, в клетки кожи подается ток. Таким образом происходит стимуляция клеток и вырабатывается коллаген и эластин», — поясняет врач-косметолог.

В зависимости от глубины воздействия можно добиться хороших результатов в борьбе с морщинами и заломами, сократить видимость пор, уплотнить и подтянуть кожу. Хорошо работают при мелко-морщинистом типе старения и инвазивные методики: биоревитализация, мезотерапия, ботолутоксин.

При усталом типе старения на первое место выходят косметологические процедуры: маски, пилинги, чистки, а также ультразвуковая терапия и контурная пластика.

Для мускульного типа старения показаны лазерная шлифовка, различные виды хирургических подтяжек в сочетании с липофилингом, чтобы восполнить объемы лица, мезотерапия и иъекции ботокса. А что делать с тонкой кожей глаз, шеи и зоны декольте?

«Здесь на помощь придет процедура холодной плазмы NeoGen. Она сокращает морщины, „гусиные лапки“ вокруг глаз, с помощью NeoGen врачи проводят так называемую безоперационную блефаропластику», — объясняет Светлана.

Как выбрать специалиста и аппарат

Светлана:

«Сегодня на рынке достаточно много предложений аппаратной косметологии. Я советую походить к своему здоровью с умом. Ведь, косметология — это медицинская деятельность, о чем часто забывают пациенты в погоне за красотой. Я рекомендую обращаться к косметологу в проверенные центры и клиники с медицинской лицензией. Так вы обезопасите себя от некачественных процедур».

Не бойтесь интересоваться документами на аппараты и препараты. Все аппараты, которые использует косметолог в работе, должны быть сертифицированы. Есть аппараты, хорошо известные на рынке, прошедшие необходимые исследования. Например, такие аппараты SMAS-лифтинга как Ulthera, Utims или UCOS HIFU. Их безопасности и эффективности можно доверять. Аппараты RF-лифтинга Morfeus, Vivace также зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Можно ли считать косметологические процедуры альтернативой пластике

«Косметолог и пластический хирург идут рука об руку и дополняют друг друга, но никак не могут заменить. Говорить, что косметология является заменой пластической хирургии неверно», — резюмирует Светлана.

Есть проблемы, которые способен решить только пластический хирург, но и после операции практически всем пациентам показана косметология для поддержания эффекта от пластической операции.