Леди Гагу заподозрили в беременности из-за одной детали в образе

Американскую певицу и актрису Леди Гагу заподозрили в беременности из-за одной детали в ее образе на Венецианском кинофестивале. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци заметили знаменитость в Италии вместе с женихом, предпринимателем Майклом Полански. Исполнительница вышла в свет в мини-платье в белый горох с объемной юбкой. Свой наряд она дополнила солнцезащитными очками и блестящими колготками.

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Читатели издания принялись обсуждать внешность Гаги в многочисленных комментариях. По их мнению, подобным фасоном платья певица скрывает беременность.

«Она точно беременна. Платье создано, чтобы скрывать живот», «Либо платье полнит, либо она беременна», «Интересный выбор платья», — высказывались они.

В августе Леди Гага показала внешность после смены имиджа.