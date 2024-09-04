Названа самая опасная косметическая операция с риском осложнений в 92%

В стремлении улучшить свою внешность главное — вовремя остановиться, говорят нам многочисленные примеры. Хотя любые процедуры сопряжены с риском, согласно новому исследованию, вероятность осложнений одной из них составляет пугающие 92%. Речь об операции по изменению цвета глаз, которая включает в себя косметическую имплантацию радужной оболочки, лазерное удаление пигмента и кератопигментацию.

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Компания из Франции, которая обучает офтальмологов проведению процедуры, во многом известна благодаря аккаунту на TikTok. Ролик с женщиной, которая изменила цвет своих карих глаз на ярко-голубой, набрал почти 30 миллионов просмотров. Но на фоне популяризации процедуры независимые эксперты давно предупреждают о возможных осложнениях, включая потерю зрения, слепоту, глаукому, увеит и воспаление глаз.

«Любые ненужные операции на глазах — плохая идея», — рассказал в беседе с Healthline профессор клинической офтальмологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Колин Маккеннел.

На втором месте по опасности с 78%-м риском осложнений — подтяжка бедер. Пациенту с большой вероятностью грозят образование тромбов, инфекции и изменение чувствительности кожи.

Завершает топ-3 самых опасных манипуляций с внешностью «бразильская» подтяжка ягодиц. Сообщается о 38% риска осложнений после операции. К числу проблем, которые могут возникнуть, относят попадание жировых клеток в кровоток и их перемещение в легкие или мозг, инфекции, повреждение нервов, отеки и шрамы.