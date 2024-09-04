Как правильно отшелушивать кожу тела скрабом и зачем это делать осенью

Осенью мы начинаем особое внимание уделять уходу за лицом — и это понятно, смена сезона требует другой бьюти-рутины. Но и телу тоже нужно очищение, питание и увлажнение. Использование скрабов осенью становится важным по нескольким причинам.

Почему эксфолиация кожи тела осенью так важна

«Летом кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, соленой воды, хлора и высоких температур, что может привести к огрубению и утолщению ее верхнего слоя. Скрабы помогают удалить омертвевшие клетки, способствуя обновлению и улучшению текстуры эпидермиса. С наступлением осени и снижением температуры кожа начинает терять влагу, становясь более сухой и склонной к шелушению. Регулярное использование скраба помогает предотвратить это, поддерживая кожу мягкой и гладкой», — рассказывает косметолог Елена Воробьева.

Наконец, массаж с использованием скраба улучшает микроциркуляцию, что способствует лучшему питанию клеток и удалению токсинов. Это помогает поддерживать здоровый цвет кожи и улучшает общее состояние тела.

«Еще один важный момент: осенью многие переходят от частого „летнего“ бритья или депиляции к более редким процедурам. Использование скраба помогает предотвратить врастание волос, удаляя омертвевшие клетки и освобождая волосяные фолликулы», — объясняет косметолог.

Преимущества отшелушивания кожи тела

Чтобы понять многочисленные преимущества отшелушивания, необходимо точно знать, что это такое. А это — удаление омертвевших клеток с эпидермиса (то есть рогового слоя).

Существует несколько различных способов сделать это, но все они служат главной цели — сделать вашу кожу более мягкой. Удаление омертвевших клеток дермы делает ее более мягкой, гладкой и уменьшает количество мелких морщин. Эксфолиация может иметь и другие преимущества, например, способствовать закупорке пор при акне и даже минимизировать гиперпигментацию.

Однако отшелушивание подходит не всем и не для всех типов кожи. А чрезмерное увлечение им может принести больше вреда, чем пользы.

Различные виды эксфолиации

Существует два основных типа отшелушивающих средств — физические и химические. Физическое отшелушивание происходит при трении о поверхность кожи, что приводит к физическому удалению верхнего омертвевшего слоя кожи. Оно может быть таким же простым (и эффективным), как использование мочалки или специальной щетки для мытья. Очищающие средства и скрабы, содержащие частицы, такие как микробисер, кристаллы сахара или абрикосовые косточки, например, являются другими видами физических отшелушивающих средств.

Они, кстати, самые рискованные, так как «могут быть жесткими и приводить к образованию крошечных ссадин на коже, которые могут нарушить кожный барьер», — предупреждает Елена. Обязательно проконсультируйтесь с сертифицированным дерматологом, чтобы убедиться, что физические отшелушивающие средства вам подходят, прежде чем пробовать их.

Другой основной тип эксфолиантов — химические эксфолианты, обычно в виде кислот и активных ингредиентов, содержащихся в очищающих средствах, увлажняющих кремах, сыворотках и т. д. AHA и BHA, или альфа-гидроксикислоты и бета-гидроксикислоты, — распространенные химические эксфолианты.

«Кислоты снижают pH рогового слоя и, по сути, помогают растворить омертвевшие частички, разрушая связи между клетками эпидермиса и способствуя их отшелушиванию», — говорит косметолог. «Это делает цвет покровов более ярким, уменьшает мелкие морщинки и гиперпигментацию, а в некоторых случаях помогает уменьшить воспаления и акне».

Как отшелушивать кожу тела

Убедившись, что вы выбрали подходящий для вас метод эксфолиации, следуйте приведенным ниже шагам для базовой процедуры. Не забывайте выбирать между физическим и химическим отшелушиванием — не стоит делать и то, и другое одновременно. Если вы не уверены, какой метод вам подходит, обратитесь к сертифицированному дерматологу.

Используйте сухую щетку

Это отличный способ отшелушить тело перед душем. Использование сухой щетки поможет мягко счистить омертвевшие клетки и сухие участки на поверхности кожи. Просто возьмите сухую щетку, добавьте на нее небольшое количество масла или лосьона для тела и мягко потрите круговыми движениями. Начинайте с лодыжек и продвигайтесь к плечам. Если у вас чувствительная кожа, лучше пропустить этот шаг или выбрать самую мягкую из доступных щетку.

Намочите кожу

Чтобы снять раздражение, дайте коже пропитаться водой в течение нескольких минут перед тем, как взять в руки эксфолиант. Если у вас есть время, попробуйте посидеть в ванне около 15 минут. Если вы спешите, постарайтесь понежиться в душе хотя бы пять минут, прежде чем наносить скраб.

Отшелушивание с помощью скраба

Это главный элемент вашей процедуры, поэтому выбирайте то средство, которое бережно относится к коже, но при этом достаточно мощное, чтобы удалить нежелательные чешуйки. Или используйте очищающее средство для тела с AHA или BHA.

Увлажнение

Увлажнение кожи — один из лучших способов сохранить ее мягкой и эластичной в перерывах между пилингами, поэтому, как только вы выйдете из душа, воспользуйтесь интенсивно увлажняющим лосьоном или кремом для тела.

Как часто нужно отшелушивать кожу тела?

Самый важный совет косметолога — не переусердствовать.

«Чрезмерное отшелушивание и удаление слишком большого количества верхнего слоя дермы приводит к нарушению кожного барьера, избыточной потере воды через эпидермис и, в конечном итоге, к раздражению, покраснению и даже появлению акне», — говорит она.

Нет, спасибо! В общем, эксфолиации один-два раза в неделю вполне достаточно.