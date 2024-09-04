Вязаные свитера: пять горячих трендов на осень и зиму 2024

С приходом холодного сезона вязаные свитера снова становятся незаменимой частью гардероба. Этот уютный элемент одежды не только защищает от холода, но и помогает выразить свой стиль. В этом году дизайнеры предлагают множество интересных решений, которые сделают ваш образ модным и оригинальным. Давайте рассмотрим 5 горячих трендов на осень и зиму, которые точно вам понравятся.

Объемные свитера оверсайз

Свитера оверсайз остаются на пике популярности. Объемные модели не только выглядят стильно, но и создают ощущение комфорта и уюта. В этом сезоне особенно актуальны свитера с широкими рукавами, увеличенными плечами и свободным кроем.

«Они отлично сочетаются с узкими джинсами, леггинсами или юбками-миди. Добавьте к такому свитеру массивные украшения или ремень на талии, чтобы подчеркнуть фигуру», — советует стилист Маша Ведерникова.

Свитера с высокими горловинами

Высокие горловины — это не только тепло, но и элегантно. Такие свитера прекрасно подходят для создания многослойных образов. Вы можете носить их под пиджак, пальто или даже поверх легкого платья.

«В тренде модели с плотной вязкой, крупными воротниками и интересными текстурными узорами. Высокие горловины добавляют облику утонченности и позволяют обходиться без шарфа», — рассказывает стилист.

Ажурные и текстурные узоры

Ажурные узоры, косы и другие текстурные элементы делают свитер не просто одеждой, а настоящим произведением искусства. В этом сезоне на подиумах можно увидеть модели с объемными плетеными элементами, геометрическими узорами и сложной вязкой. Такие свитера добавляют образу интересных акцентов и отлично сочетаются как с повседневной одеждой, так и с нарядными комплектами. Особое внимание стоит уделить свитерам, выполненным в нейтральных цветах — они станут идеальной базой для различных луков.

Яркие цвета и пастельные оттенки

Цветовая гамма свитеров этой осенью и зимой удивляет разнообразием. С одной стороны, в тренде яркие, насыщенные цвета: красный, синий, зеленый, фиолетовый. Такие свитера станут ярким акцентом в любом модном ансамбле и поднимут настроение в серые будни. С другой стороны, не теряют актуальности и пастельные оттенки: бежевый, кремовый, нежно-розовый, мятный. Эти цвета создают нежные и романтичные образы, включая и монохромные, которые идеально подходят осени.

Этнические и ретро-мотивы

Вдохновленные модой прошлого века и этническими традициями, дизайнеры предлагают свитера с ретро-принтами и этническими мотивами. В этом сезоне популярны модели с норвежскими узорами, геометрическими орнаментами и этническими рисунками.