Похудевшая Алена Апина показала фигуру в мини-платье

Певица сбросила 14 килограммов

Похудевшая 60-летняя Алена Апина предстала в прекрасной форме на премьере сериала про группу «Комбинация», в которой она когда-то пела. Ранее певица рассказала, что сбросила 14 килограммов. Все благодаря физическим нагрузкам и здоровому образу жизни. «Хочу похвастаться, что похудела на 14 кило! Йоха! Здоровый сон, минус алкоголь (совсем!), злой тренер, лютый хореограф и, конечно, репетиции к концертам», — рассказывала Алена. На премьере звезда 90-х была в приподнятом настроении и тепло поздравляла актрису Анастасию Уколову, сыгравшую ее в сериале. Для мероприятия певица выбрала блестящее мини-платье без бретель и туфли-лодочки. Апина с удовольствием фотографировалась и собирала комплименты.