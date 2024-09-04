Какой тренч выбрать на осень: 10 моделей, которые впишутся в любой гардероб

Мир еще не придумал вещи универсальнее, чем тренчкот. Даже удивительно, что легкий плащ, который умеет приспосабливаться к любым обстоятельствам, «родился» всего-то чуть больше века назад — в качестве верхней одежды британских солдат. Как бы то ни было, сейчас тренч неотъемлемая часть нашей жизни. И не важно, сколько мемов на этот счет слагается.

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При выборе модели в первую очередь встает вопрос длины. Осенью продолжаем носить макси, но не обходим стороной и укороченные варианты. Модели наподобие ветровок наиболее практичны и благосклонно относятся не только к брючным позициями, но и к юбкам с платьями. Тут лишь одно правило: короткий тренч должен сидеть свободно.

Что касается декора, то погоны, хлястики на манжетах и кокетка — это, конечно, вечная классика, с которой не поспоришь, но в эпоху минимализма их отсутствие не возбраняется и даже поощряется. Несмотря на то что сейчас все стараются мыслить лаконично, дизайнеры нет-нет да и дают волю фантазии, например, заменяя классические рукава тренча на джинсовые объемные, как у бомбера.