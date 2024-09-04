Жена Мартиросяна показала Алсу в дерзком мини

В конце августа певица Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. По слухам, брак знаменитости треснул из-за измены супруга. Не спасли ситуацию ни 18 вместе прожитых лет, ни трое совместных детей.

Но исполнительница хита «Зимний сон», судя по всему, не сильно переживает. Недавно она вышла в свет в ярком образе, с ее лица не сходила улыбка. А накануне близкая подруга Алсу — Жанна Левина-Мартиросян показала совместное свежее фото.

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На снимке артистка позировала в черном мини-платье с пышной юбкой. Фасон наряда подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Образ она дополнила украшениями и сумочкой Chanel. Артистка мило улыбалась.

Фанаты отметили, что она роскошно выглядит, несмотря на бракоразводный процесс и все предстоящие ему события.