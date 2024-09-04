Четыре вещи из СССР, которые сегодня обожает весь мир

Несмотря на периоды дефицита, СССР оставил после себя немало напоминаний в различных сферах жизни. Стилист Арина Круподер рассказала нам о вещах, которые напоминают о Союзе не только нам, но и всему миру, при том, что они не теряют своей актуальности.

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Авоська

Легендарная плетеная сумка сегодня нередко становится частью коллекций крупных домов мод, хотя в СССР этот предмет был крайне далек от фэшн-мира. Арина: «На самом деле, авоську придумали в Чехии, но широкую популярность она заработала именно в СССР». Авоська, помимо оригинального дизайна, невероятно удобна и практична — она выдерживает вес до 70 кг, отлично стирается и просто помещается в карман, в отличие от хлопкового современного шопера. Да и эко-поклонники сегодня просто в восторге от авоськи — никакого вреда для природы от использования этой сумки.

Легинсы со штрипками

Пусть в Европе подобный предмет гардероба использовался в 18 веке исключительно среди солдат и любителей конных прогулок, то в СССР легинсы со штрипками носили в более практичных целях — они не задираются при ходьбе зимой и не пропускают холодный воздух. Петелька снизу прекрасно фиксирует эластичный материал на ноге, что делало такие брюки комфортными в носке в любой ситуации. Современные бренды взяли фасон на заметку, а потому не удивляйтесь, если на улицах европейских городов вы встретите модницы в легинсах со штрипками, которые миксуют этот элемент одежды с туфлями.

Телогрейка

Многие дизайнеры по всему миру интегрируют телогрейку в casual-образы. Арина: «В начале 40-х телогрейка имела военные ассоциации — ее использовали на фронте, так как ватник был теплым, легким и его длина позволяла вести активные боевые действия. С тех пор ватник прочно закрепился с образом русского человека». Современные европейские телогрейки изменили фасон и цвет, но общий формат остался прежним.

Сапоги до колена

Привычные нам сапоги на молнии до колена на самом деле «привет» из Союза. До 60-х годов выбор женской обуви был довольно скудным. Если мы говорим о сапогах, это была обувь без застежек, примерно так же дела обстояли и с ботильонами. Модельер Вера Аралова в корне изменила представление советских женщин о модной обуви, представив покупательницам сапоги на каблуке с молнией. Первые модели были продемонстрированы в Париже, где детище Араловой встретили на ура. Европейские дизайнеры быстро подхватили идею, и вернувшаяся в СССР Вера увидела, что витрины бутиков Москвы заполонила обувь, так похожая на ее собственное произведение. До сих пор сапоги являются непременным атрибутом осеннего, зимнего и весеннего гардероба российской женщины.