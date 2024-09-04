Косметолог развенчал три мифа о «нитях молодости»

Безоперационный метод омоложения набирает всё больше популярности среди женского пола. Но при этом существует много мифов о рисках процедуры. Выдумки это или нет, «Клопс» выяснил у калининградского косметолога Юлии Наймушиной.

Подтяжка кожи нитями в косметологии называется «малоинвазивной процедурой омоложения». Специальный препарат вводят под кожу через прокол тончайшей иглой.

«Безоперационная процедура избавляет от морщин, дряблости, провисаний кожи. Возвращает ей упругость и сияющий вид, не приносит дискомфорта в будущем», — прокомментировала Наймушина.

Разновидностей нитей много. Более всего известны мезотерапевтические и лифтинговые. Именно о последних ходит много домыслов.

Миф 1. Лицо может перекосить

Мастер должен очень постараться, чтобы залезть не туда и задеть тройничный нерв, отметила косметолог.

«За мои 15 лет практики я ничего подобного не встречала», — утверждает специалист.

Миф 2. После процедуры остаются рубцы

При правильной постановке нитей никаких рубцов не будет. Когда игла или канюля проходит под кожей, могут возникнуть фиброзы. Чтобы их разбить, пациенту всегда делаются процедуры коллагеновой стимуляции.

Миф 3. Возникает асимметрия лица

Такого быть не может, подчеркнула Наймушина. Даже в случае, когда одна сторона сильнее затянута лифтинговыми нитями, чем другая, в течение двух недель всё приходит в норму. Поэтому страшилки про асимметрию лица — миф, добавила косметолог.

«После процедуры омоложения необходимо выполнять жёсткие рекомендации по реабилитации. Носить специальную маску, выдерживать мимический покой, не летать на самолёте», — пояснила Юлия Наймушина.

Что касается мезонитей, то здесь всё гораздо проще. Никакой реабилитации не требуется. При этом эффект омоложения может действовать до восьми месяцев.