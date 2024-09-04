Натуральность и естественность: осенний тренд в макияже

Этой осенью тренд на натуральный макияж остается по прежнему актуальным. Макияж в стиле "без макияжа" и акцент на здоровый блеск кожи особенно популярны среди многих знаменитостей и блогеров. И если мы ранее делились информацией о том, как поддерживать естественную красоту, то сегодня мы делимся ключевыми аспектами натурального макияжа, которые будут популярны в этом сезоне.

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Здоровый блеск

Восстановление и увлажнение кожи остаются важными аспектами. Но тем не менее, макияж с акцентом на сияющий финиш и естественное свечение будет популярен, так как холодная погода может делать кожу более тусклой.

Чтобы создать натуральное сияние, вам потребуются средства для макияжа с легкой текстурой, тинты и кремовые румяна. Благодаря их использованию, кожа будет выглядеть ухоженной и здоровой. Вместо плотных тональных средств и консилеров лучше отдать предпочтение легким, полупрозрачным текстурам, которые выравнивают тон кожи, но оставляют её видимой.

Естественные оттенки

Для осенней палитры в макияже подойдут нейтральные и теплые оттенки, такие как бежевый, розовый и коричневый. Их аккуратное использование поможет подчеркнуть те черты, которые хочется выделить больше всего.

Но тем не менее, в этом сезоне ожидаются тренды на легкие бронзовые, терракотовые и глубокие ягодные оттенки для глаз, губ и щек.

Глаза и брови

Глаза и брови остаются в центре внимания, но в естественной форме и цвете. Модный тренд для бровей — аккуратно уложенные с помощью геля для укладки. Для макияжа глаз выбираются нейтральные и теплые оттенки теней. В моде легкие линии подводки и немного туши, создающие мягкий и естественный взгляд.

Однако также можно включать использование ярких подводок и текстурных теней. Также популярны графические элементы и необычные формы на веках.

Естественные губы

Цвета для губ также остаются нейтральными (нюдовые), с легким акцентом на блеск или тинт, чтобы добавить свежести, не перегружая макияж. Также можно добавить легкого глиттера для создания более выразительного эффекта.