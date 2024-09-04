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Криминальная журналистка Саша Сулим снялась в откровенном наряде для журнала

Криминальная журналистка и блогерша Саша Сулим снялась в откровенном наряде для журнала «Собака». Соответствующие снимки появились на сайте издания.

Криминальная журналистка Саша Сулим снялась в откровенном наряде
© Lenta.ru

На размещенных кадрах 37-летняя инфлюэнсерша предстала в черном платье длины макси с вырезами вдоль бедер и талии. Помимо этого, женщине распустили темные волосы и нанесли макияж в стиле smoky eyes. В качестве аксессуаров ей подобрали многочисленные украшения в виде браслетов на обоих запястьях и массивные серьги.

Тренды
Ксения Собчак