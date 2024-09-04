Хейли Бибер похвасталась подарком от мужа в честь рождения сына

Американская модель Хейли Бибер похвасталась роскошным подарком от мужа Джастина в честь рождения сына Джека. Сторис опубликована на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Дочь актера Стивена Болдуина разместила снимок руки, показав подписчикам новое золотое кольцо со словом Mom («Мама»). По информации Page Six, кольцо из 14-каратного золота покрыто бриллиантами общим весом 0,21 карата. Стоимость ювелирного изделия — 1980 долларов (177 тысяч рублей).

Известно, что дизайн кольца разработала ювелир Изабелла Гуртман, которая создавала украшения для теннисистки Серены Уильямс и предпринимательницы Виктории Бекхэм.

В августе дату рождения ребенка Джастина и Хейли Бибер случайно раскрыли.