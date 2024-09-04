Леди Гага удивила фанатов очередным образом

Леди Гага вышла в свет и привлекла внимание общественности своим нарядом. К удивлению большинства, обошлось без экстрима. Певица появилась на Венецианском кинофестивале в шикарном черном платье.

38-летняя звезда выбрала приталенное платье с пышной юбкой макси и длинными рукавами. Их дополнила баска. Ансамбль знаменитость завершила стильным черным беретом и туфлями на высокой шпильке.

Кроме того, знаменитость спровоцировала слухи о помолвке. Она блеснула кольцом, похожим на помолвочное, с роскошным драгоценным камнем.

Примечательно, что компанию певице и актрисе на красной дорожке в Венеции составил ее коллега, актер Хоакин Феникс, пишет Daily Mail.