Внешность Деми Мур на обложке журнала вызвала споры в сети

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась для журнала Variety и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

© Lenta.ru

Так, 61-летняя звезда «Стриптиза» предстала на обложке глянца в облегающем платье черного цвета, оформленном полупрозрачной асимметричной юбкой. При этом визажисты сделали Мур нюдовый макияж, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы.

Читатели портала удивились внешности знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом.

«Мне нравится Деми, но здесь она не похожа на себя», «На этой обложке слишком много фильтров», «Хорошо, что здесь написано ее имя, иначе ее невозможно узнать. Как у нее хватает наглости говорить об эйджизме в Голливуде?», «У нее подтянутая кожа, но все равно она выглядит старше», «Что она сделала со своим лицом?» — возмущались они.

В августе Деми Мур напугала фанатов худобой на фото папарацци.