Анна Заворотнюк поработала над имиджем

Дочь Анастасии Заворотнюк показала фанатам результат своего преображения. Анна побывала в салоне красоты, где укоротила длину волос. Знаменитость призналась, что эту процедуру выполняет раз в год. За этот период волосы успевают отрасти до прежней длины.

© WomanHit.ru

Такой результат, по мнению Анны, зависит от ухода и мастера. С девушкой работает специалист с «легкой рукой». Так обычно в народе называют парикмахеров, после работы которых длина волос быстро восстанавливается.

© Соцсети

«У моего мастера Риты рука легкая и мои волосы реально очень быстро отрастают. Чуть меньше года назад также подстриглась», — призналась Анна.

Добавим, после похорон звездной мамы Анна Заворотнюк осталась в Москве. До траурного события она жила на две страны. Большую часть времени модель проводила в Дубае вместе с мужем.