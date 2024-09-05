Тренды маникюра на длинные ногти в 2024: модные новинки, тенденции, идеи

Носить длинный маникюр могут позволить себе не все: например, медработники и воспитатели детских садов, согласно санитарным правилам, должны иметь коротко остриженные ногти. А вот женщины, которым профессия и здоровье ногтевых пластин дают карт-бланш в мире маникюра, могут выбирать любую длину, форму и дизайн. О трендах маникюра на длинные ногти, а также о том, как отрастить и укрепить их, — рассказывает «Лента.ру».

© Lenta.ru

Какая форма длинных ногтей актуальна в 2024 году

«Миндаль»

Самой актуальной формой последних лет остается «миндаль» — это овальные ногти с легким сужением ближе к кончику. Миндалевидная форма ногтей делает пальцы зрительно длиннее и изящнее.

Выбирать миндалевидную форму лучше для длинных ногтей: ногти средней длины с такой формой будут похожи на семечки

Суперзауженный «миндаль» называется стилет. Такая форма выглядит эффектно, но острые длинные ногти неудобны в быту и могут быть травмоопасны.

Квадрат и мягкий квадрат

Разница мягкого квадрата и обычного — в запиле уголков. В обычном квадрате ногтевая пластина опиливается с углами четко под 90 градусов. Эта форма выглядит очень эффектно, но довольно неудобна в быту: острыми углами легко пораниться, а кроме того, они часто обламываются при неосторожном движении.

Для мягкого квадрата мастер сначала опиливает четкий квадрат, а потом слегка скругляет уголки. Форма остается ровной и читаемой, но не травмоопасной.

Сквоовал

Форма сквоовал больше популярна у обладательниц ногтей средней длины, но и на длинных ногтях она также смотрится стильно. Это форма, которая сочетает в себе и овал, и квадрат одновременно, от этого и название (от английских слов square + oval).

Для опила сквоовала мастер маникюра сначала сравнивает параллели ногтя (то есть делает его боковые стороны параллельными друг другу), после чего ставит пилку перпендикулярно кончику ногтя и плавными движениями, будто маятник, начинает выпиливать овальный торец. Получается, что кончик ногтя овальный, но у него есть мягкие углы, как у мягкого квадрата. Эта форма наиболее удобна в быту, но при этом смотрится элегантно и натурально.

Какой маникюр на длинные ногти в тренде в 2024 году

Обладательницам длинных ногтей доступно множество вариантов дизайна, потому что площадь ногтевых пластин больше, а значит, шире и поле для творчества. При этом важно соблюдать меру: длинные ногти сами по себе — яркий элемент стиля, а в сочетании с затейливым дизайном они могут превратиться в китч.

Однотонное покрытие

Всегда в моде однотонное покрытие без дополнительных деталей — это маникюр, который дозволено носить почти на каждой работе. В трендах, по словам опрошенных «Лентой.ру» экспертов, была и остается вечная классика: ногти черного и белого цветов, пастельные оттенки и все оттенки красного.

«Cогласно осенним тенденциям, у клиенток акцент будет смещаться в сторону таких цветов: глянцевый бордо и оливковый зеленый, цвет "блэк черри" — насыщенный вишнево-черный, а также глубокий винный бордо. Также в моде остаются природные оттенки лаков, в том числе нюдовые, то есть в цвет кожи, и все оттенки коричневого», — отметили в разговоре с «Лентой.ру» топ-мастер ногтевого сервиса Анна Ковалева и совладелица «Студии 25» в Санкт-Петербурге Марго Бор.

Кроме того, остаются популярными нежно-розовый цвет, а также оттенки «молоко», «персик», «лаванда» и «лосось». Разнообразить покрытие помогут различные шиммеры и втирки — главное, советуют мастера ногтевого сервиса, выбирать деликатные варианты, без кричащего блеска. Например, подойдет жемчужная втирка.

«Яркие цвета тоже уместны, особенно если вы собираетесь в отпуск. Цвета моря и солнца, голубого неба и сочной травы, хорошего вина и лимонного фреша. Маникюр в этих тонах добавит положительных эмоций во время отдыха», — подчеркнула в беседе с «Лентой.ру» мастер маникюра, создатель авторских нейл-принтов Анастасия Горовцов.

Из ярких цветов для отпуска можно выбрать ярко-розовый, ярко-рыжий или ярко-желтый. Неоновый маникюр также актуален.

«Витражные» ногти

На пике популярности остается «витражный» маникюр, который выполняется полупрозрачными гель-лаками. Этот тренд чаще всего сочетают с наращиванием длинных ногтей прозрачным материалом, чтобы свободный край ногтя мог «светиться», будто витражное стекло на солнце.

Французский маникюр

Французский маникюр — неустаревающая классика, один из самых популярных типов маникюра. Это вид покрытия, при котором ногтевое ложе окрашивается в нежно-розовый или телесный цвет, а кончик ногтя, или «улыбка» френча, окрашивается в контрастный белый. Но в 2024 году привычная классика получает новое прочтение, отметили эксперты в беседе с «Лентой.ру».

«Вне конкуренции старый добрый френч. Он может быть классическим и разноцветным. В последнее время растет спрос на так называемый "голый френч". Это французский маникюр с максимально мягким переходом от пластины к "улыбке" на кончиках ногтей, благодаря чему они смотрится максимально естественно», — подчеркнула Анастасия Горовцов.

Лунный маникюр

В тренды снова ворвался лунный маникюр, который был на пике популярности в 2013-2014 годах. Это обратный френчу вариант оформления ногтей, в котором вся пластина окрашивается одним цветом, а лунка у кутикулы — другим.

Анималистичные принты

Ногти, раскрашенные под зебру или леопарда, также остаются остромодными. Можно украсить таким принтом один-два пальца, а можно быть смелее и сделать «хищными» все ногти на обеих руках.

«Анималистичные принты остаются в тренде вне зависимости от сезона весь 2024 год — на любую форму и длину ногтей. Зебра, корова, леопард, — все смело можно делать и оставаться на пике моды», — Анна Ковалева, мастер маникюра.

Узоры из нулевых

В моду возвращаются узоры, которые были модными в начале XXI века: вензеля, цветы, роспись. А вместе с ними — и геометрические фигуры. Такой маникюр подходит обладательницам как коротких, так и длинных ногтей.

В 2024 году эти узоры получили новую фишку: сейчас их модно делать металлической краской

Стемпинг

Вот уже несколько лет в топах запросов от клиентов остается стемпинг: это способ нанесения рисунка на ногти при помощи мягкого силиконового штампа с алюминиевых или пластиковых пластин, на которых выгравирован рисунок. Лак наносится на выбранный узор на пластине, излишки убирают скребком, чтобы краска осталась только в гравировке. После чего его снимают с пластины штампом и переносят на ногти — так же, как обычную печать ставят на лист бумаги. Такой маникюр можно сделать и самостоятельно при помощи обычных лаков.

«Актуальными остаются такие цвета для стемпинга: глубокий синий, глубокий серый, пыльный розовый», — отметила Марго Бор.

Дизайн для аллергиков

Даже те, у кого аллергия на разные материалы для маникюра (лаки и гель-лаки), могут позволить себе эффектный дизайн на длинные ногти: для них подойдут специальные клейкие пленки для маникюра.

«Это готовые решения: пленки крепятся на ноготь. Тонкие, но прочные, они не дают ногтю сломаться. При достаточной сноровке их легко наносить и снимать, а главное, они гипоаллергенны и безвредны для ногтевой пластины. Это достойная альтернатива гель-лаку», — Анастасия Горовцов, мастер маникюра.

Модно ли в 2024 году наращивание ногтей

В нулевые годы ногти наращивали в салонах только акриловой пудрой: это было долго, состав имел сильный неприятный запах, который мог вызвать головную боль, а конечный результат не выглядел натурально: ногти выходили очень толстыми, похожими на пластиковые.

На замену акрилу пришел сначала акригель, а потом и полигель — это сочетание геля для наращивания с акриловой пудрой в разных пропорциях. Акригель крупинчатый, а полигель имеет гладкую текстуру.

И акригель, и полигель могут выкладываться в тонкий слой, хорошо переносят опил, а самое главное — не пахнут. Ногти, наращенные таким образом, получаются тонкими и прочными, выглядят максимально натурально

«Наращивание сейчас модно, особенно популярны экстрадлинные ногти и с объемными элементами. Однако сейчас в приоритете натуральный вид наращенных ногтей», — подчеркнула Анна Ковалева.

Кроме того, в последнее время часто наращивают ногти при помощи гелевых типсов — это, по сути, привычные всем накладные пластины, но выполненные из геля. Мастер клеит их на ногти при помощи тонкого слоя геля, сушит под ультрафиолетовой лампой, после чего опиливает так, чтобы не был заметен переход от натурального ногтя к типсу.

«Гелевые типсы легко устанавливаются, достаточно гибкие и прозрачные, а, значит, на их основе можно создать любой дизайн», — подчеркнула Анастасия Горовцов.

Как ухаживать за длинными ногтями: советы мастеров

Главный секрет роста здоровых и длинных ногтей — генетика и должный уход.

Правильный рацион

Здоровье ногтей начинается изнутри: чтобы ногти были эластичные, со здоровым блеском и не ломались, нужно правильно питаться. Для роста ногтей необходимы витамин D3, цинк, кальций, биотин, а также витамины —- А, В, С и Е. Молочные продукты, мясо, богатые витаминами овощи и фрукты должны составлять основу рациона. Если ногти и волосы не в порядке, лучше посетить врача и сдать анализы, чтобы увидеть, какого витамина в организме не хватает. И по назначению специалиста добавить витаминные комплексы, чтобы восполнить дефицит элементов.

Укрепляющие ванночки

Привычные с советских времен ванночки с солью не теряют своей актуальности. Наверняка вы замечали, что в отпуске на море ногти становятся более крепкими — это эффект от соленой воды, в которой много минералов.

«Своим клиентам я всегда советую укрепляющие ванночки. С морской солью, йодом, содой. А также включить в ежедневную рутину уход за кутикулой (массаж и увлажнение маслом)», — отметила Анастасия Горовцов.

Выбор мастера

За здоровье ногтей во многом отвечает и мастер маникюра, который следует всем правилам стерилизации инструмента и выбирает щадящее покрытие.

При первом визите к новому мастеру обратите внимание, как он стерилизует инструмент. В кабинете или в соседнем помещении у него обязательно должен быть сухожар или автоклав — они выглядят примерно, как микроволновые печи или небольшие духовки, но без стекла. В них фрезы, ножницы и пушеры стерилизуются при очень высоких температурах. Если мастер говорит, что стерилизует свои инструменты только в ультразвуковой мойке, лучше сразу выбрать другого специалиста. Одна лишь ультразвуковая мойка не убивает вирусы и бактерии, которые могут остаться на инструментах после другого клиента.

Также стоит обращать внимание на расходники — пилочки и баффы должны быть новыми и без следов пыли от ногтей предыдущего клиента.

Если после маникюра при отрастании ногтей вы чувствуете боль в зоне кутикулы, если видите пропилы на ногтевой пластине, если ногти стали слишком чувствительными или ощущаются слишком истонченными, прикосновение к ним вызывает боль — значит, мастер работает некорректно и его надо сменить.