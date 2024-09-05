Модные женские пальто на осень 2024: какие фасоны и цвета будут в тренде?

Современный гардероб трудно представить без пальто. Этот предмет одежды уже давно ассоциируется не только с элегантными аутфитами, но и с удобными повседневными образами. Разнообразие трендов этого сезона позволит подобрать пальто на любой вкус: будь то длинные или укороченные модели, оверсайз или приталенные. «Лента.ру» рассказывает, какие фасоны модных женских пальто будут в тренде осенью 2024 и с чем их сочетать.

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Фасоны

X-силуэт

В новом сезоне в моду возвращается X-силуэт. Дизайнеры выпускают пальто и жакеты с нарочито выраженными плечами, подчеркнутой талией и достаточно широким силуэтом в районе бедер. Подобные модели можно встретить на показах брендов Jil Sander и Ermanno Scervino, рассказала «Ленте.ру» стилист Ольга Таразевич.

Поверх оверсайз пальто или тренча можно надеть ремень: тогда получится не менее трендовый, но более мягкий X-силуэт. Подобное пальто легко впишется в женственные луки: его можно будет носить как с платьями, так и с юбками, отметила стилист.

Также осенью 2024 года в тренде будут приталенные пальто с расширенным плечевым поясом, то есть с большими накладками на плечах (так называемыми плечиками). В качестве дополнения к ним подойдет обувь с острым носом, шляпы, капоры из тонкой шерсти и необычные модные головные уборы, например, кожаные косынки.

Оверсайз

Наравне с силуэтами, подчеркивающими фигуру, в тренде остается оверсайз. Он немного теряет свой гипертрофированный объем, но все равно пользуется спросом.

Если вы любите костюмы или часто носите жакеты, то осенью не обойтись без объемного пальто, ведь только благодаря оверсайз-силуэту можно собрать комфортный многослойный образ. Объемное пальто станет отличном приобретением практически для любого гардероба.

Одна из самых популярных и трендовых моделей — оверсайз-пальто макси длины (до щиколотки) с четкой линией плеча. Такое пальто не только согреет, но и станет отличным дополнением для создания образа с одеждой разной длины, отметила в разговоре с «Лентой.ру» стилист Елена Жукова.

Оверсайз пальто можно носить с ботинками, кедами, кроссовками и сапогами. Оно также хорошо будет сочетаться со свободными брюками или джинсами, облегающим топом или джемпером.

Любители стиля casual с уклоном в спорт сочетают пальто с объемными кроссовками, худи и бейсболками, а поклонницы более женственных образов миксуют его с трендовыми мини-платьями, туфлями на каблуках и высокими перчатками, подчеркивая самые изящные части тела — запястья и щиколотки, добавила Ольга Таразевич.

Пальто средней длины

Для тех, кто устал от оверсайз вещей, отличным вариантом будет более узкое по крою и строгое пальто, которое не имеет лишнего объема. Модель средней длины (миди) отлично подойдет для офисных образов и луков в стиле кэжуал.

Такая длина позволяет сохранять пропорции и отлично сочетается практически с любой обувью — от удобных кроссовок до высоких сапог.

Носите такое пальто с джинсами, топами, свитерами и рубашками. Отличным дополнением будет акцентный шарф.

Пальто без рукавов

Пальто и тренчи без рукавов в длине миди — модная вещь на теплую осень. Такие изделия можно носить с юбками, рубашками и туфлями на каблуках, надевать поверх платьев или сочетать с широкими брюками, лонгсливами и кедами.

Поздней осенью такие изделия могут стать частью многослойных луков. Просто заменяете легкую обувь на более теплую, а сверху надеваете теплое пальто.

Укороченные пальто

Если вам хочется чего-то нового, обратите внимание на укороченные модели тренчей и пальто. Сейчас их можно найти практически в любом магазине. Сочетать такие вещи можно с широкими или прямыми брюками, джинсами, юбками и платьями в любой длине, отметила Ольга Таразевич.

Короткое пальто-бушлат

Короткое пальто-бушлат, напоминающее длиной жакет до середины бедра, является удобным и стильным предметом гардероба, который замечательно вписывается как в элегантный, так и повседневный и спортивный стили.

Такое изделие хорошо будет выглядеть с мини-юбками и высокими сапогами или, например, с узкими брюками в сочетании с обувью на каблуке, брючными костюмами, а также платьями в длине мини и макси.

Короткое пальто-куртка

Другим вариантом короткого пальто на осень может стать пальто-куртка чуть ниже талии или оверсайз бомбер, сшитый из пальтовой ткани. Эти варианты подходят тем, кто любит куртки и пока не готов расставаться с повседневным стилем.

Такие фасоны имеют множество вариаций: без воротника или с воротником-стойкой, с карманами, как на джинсовке или кожаной косухе, капюшонами, кнопками и так далее.

Длинные пальто

На глубокую осень больше подойдут длинные пальто. В этом сезоне будут актуальны классические пальто прямого кроя прямоугольной формы с английским воротником и акцентными плечами.

Под приталенное пальто X-силуэта не всегда можно надеть много вещей. Однако такую форму можно создать самостоятельно, выбрав прямое пальто и завязав поверх него пояс.

Двубортное пальто

"Двубортные пальто — универсальная модель, которая имеет один ряд пуговиц и застегивается по центру. Подойдет для создания модных образов в разных стилях. Его можно носить нараспашку, дополнив объемным шарфом для тепла. Также оно хорошо будет сочетаться с любым мягким трикотажем", — Елена Жукова, стилист.

В застегнутом виде такое пальто лучше защищает от холода, а линии из пуговиц создают дополнительные вертикали в образе. Вертикали в одежде используются для создания более стройного силуэта.

Пальто-плащ

В этом сезоне актуальными будут и пальто из альтернативных материалов, например плащевой ткани с утеплителем. Крой классического пальто можно легко применить практически на любой материал, чем и пользуются дизайнеры.

Плащевое пальто с водоотталкивающей пропиткой станет отличной заменой традиционному шерстяному пальто, которое из-за дождя может со временем деформироваться.

Пальто дафлкот

Модель, которая была популярна более 10 лет назад, снова в трендах этого сезона. Самый известный пример английского пальто дафлкот можно найти в известном британском фильме про медвежонка Паддингтона — его носит сам главный герой.

Дафлкот этой осенью можно выбирать из любого материала: кашемир, шерсть или кожа.

Фактура

Кожа

Кожаная верхняя одежда — один из лидеров осеннее-зимнего сезона 2024. В дождливую погоду вещи из кожи и эко-кожи станут настоящим спасением. Кроме байкерских курток на подиумах мы видим тренчи, плащи и жакеты.

Стилист Ольга Таразевич советует присмотреться не только к гладкой фактуре, но и к винтажной (потертой) или крокодиловой. Также можно составить трендовый total-образ из кожи: кожаный тренч, кожаные брюки или платье и обувь из кожи. Если вы любите более спокойные сочетания, то миксуйте кожаные вещи с шифоном, атласом, трикотажем или денимом.

Замша

Замша — мягкая, бархатистая фактура, которая способна сделать осенние образы более уютными. Замшевый плащ станет элегантной заменой классическому бежевому тренчу, а куртка из замши будет отличным дополнением к сапогам-казакам или модной объемной сумке.

Особенно дорого смотрятся изделия из замши в осенних оттенках: коричневый, винный, хаки, карамельный.

Мех

По словам Ольги Таразевич, пальто из меха — настоящий тренд этого сезона. В тренде практически все: нейтральные оттенки и яркие цвета, гладкие и объемные фактуры, длинные и укороченные варианты модных решений.

Чтобы меховое изделие долго не выходило из моды, выбирайте базовые фасоны — прямое, кокон или халат. Пушистый мех может добавить фигуре лишний объем: если хочется избежать этого, выбирайте менее активную фактуру.

В трендовых моделях пальто также присутствует меховая отделка. Выглядит это интересно и добавляет образу фактурности. Сочетать такую модель можно с джинсами, сапогами выше колена или казаками, добавила Елена Жукова.

Как отмечает в разговоре с «Лентой.ру» стилист Евгения Гудошина, меховая отделка будет хорошо смотреться на приталенных пальто в стиле 1970-х, которые снова входят в моду. Идеально дополнят образ высокие сапоги с острым или квадратным носком и сумка на плече. Кроме того, такая вещь будет незаменима в гардеробе любительниц юбок и платьев.

Принт

Леопард

Верхняя одежда с принтом — отличный способ разнообразить свой осенний гардероб. Леопардовая расцветка, популярная уже несколько сезонов, остается с нами и осенью 2024 года. Леопардовый тренч и леопардовое пальто — желанная покупка многих модниц, уверена Ольга Таразевич.

Такой принт уже сам по себе акцентный, поэтому фасон лучше выбирать простой и лаконичный: прямые однобортные модели пальто в леопардовой расцветке смотрятся максимально современно, но при этом не вульгарно.

Аксессуары выбирайте в тон рисунку: черные, бежевые или, если, принт пальто выполнен в серых цветах — оттенки серого.

Леопард лучше сочетать с базовыми вещами нейтральных оттенков, например, с бежевым широкими брюками и рубашкой, джинсами и лонгсливом или лаконичным платьем свободного силуэта с лоферами. Также можно делать акценты на яркость: добавить красную сумку, кеды или перчатки.

Клетка

Невозможно представить осень без клетки: пальто с таким принтом в своих коллекциях уже представили такие бренды, как MSGM и Dior.

«Если вы только начинаете внедрять принты в свой гардероб, то безопасным решением будет дублирование оттенков принта в других изделиях», — отметила Ольга Таразевич.

Например, если пальто в клетку в коричнево-бежевой гамме, коричневый цвет можно продублировать в однотонных брюках, а бежевый — в джемпере. Опытные модницы могут миксовать несколько принтов в одном образе. Клетка прекрасно сочетается с полоской и с клеткой в другом цветовом решении. Помимо шотландской клетки в моде клетка виши — это узор на ткани, представляющий собой мелкую двухцветную клетку, обычно белого цвета в сочетании с другим ярким оттенком, например, синим, красным или зеленым. Клетка получила такое название от французского города Виши, где он был впервые создан. Летом модницы носили платья, топы, брюки и юбки с этим принтом. Осенью этот клетку виши перенесли на жакеты и даже пальто.

Клетка всегда присутствует в осенне-зимних коллекциях, 2024 год не исключение. Пальто в мелкую клетку само по себе уже акцентная часть образа, поэтому сочетайте его с однотонными вещами, например, с классическими стилем: брюками и юбками, отметила Елена Жукова.

Некрупный рисунок не увеличивает объемы тела, в отличии от клетки с большим шагом. Кроме того, этот принт практически не выходит из моды. К тому же, к пальто с таким принтом достаточно просто подобрать аксессуары.

Детали и стилизация

Шарфы из той же ткани, что и пальто появились уже в модных коллекциях Tove и Gauchere. Этот прием позволяет создать красивый многослойный образ, рассказала стилист Ольга Таразевич.

Ремень поверх пальто создает трендовый силуэт.

Объемные перчатки и даже варежки, как на показе Louis Vuitton, делают образ интереснее.

Многослойность — микс вещей и фактур — сделает ваши образы запоминающимися.

В сезоне осень-зима 2024 многие бренды показали акцентные варианты пальто. Акцентом может быть как активный принт или яркая расцветка, так и отделка — вышивки, стразы, пайетки, камни, кристаллы и так далее. Декор может размещаться на подоле, на рукавах или на вороте, рассказала стилист Елена Жукова.

Цвета

Базовые цвета пальто на осень 2024 остаются неизменными: черный, серый и бежевый. Эти варианты в современном крое прослужат вам не один год. Поэтому, если вы только начинаете собирать свою коллекцию пальто можно смело начинать именно с этих оттенков

"Если у вас уже есть черное или бежевое пальто, то самое время приобрести цветное. Коричневое пальто будет не только замечательно смотреться с леопардовым аксессуарами, но и станет основой монохромного образа. Миксуйте шоколад с карамельным и молочным, добавляйте оттенки какао, капучино и корицы", — Ольга Таразевич, стилист.

Красное пальто всегда будет акцентом. Стилизовать его можно с другими яркими цветами, например, с фуксией или ярко-синим или дополнять им черно-белые образы. Оно позволит создать красивое сочетание с бежевым, а оттенки серого помогут успокоить активный красный.

Самым трендовым цветом в осенне-зимнем сезоне, по мнению стилиста Елены Жуковой, является глубокий благородный винный оттенок бордового, который красиво смотриться в сочетании с серым, черным и шоколадным цветом. Также можно выбрать приглушенный красный или бургунди. Эти густые оттенки просто созданы для стильных осенних аутфитов.

Еще один модный цвет пальто осенью 2024 — лаймовый. Его можно сочетать с вышеупомянутым бордовым, а также с серым, голубым и молочным, рассказала Евгения Гудошина.

Трендовый зеленый имеет огромную палитру. Какой бы оттенок вы не выбрали, теплый хаки или холодный изумрудный, образ будет превосходным, добавила Ольга Таразевич.

Как выбрать пальто

По фигуре

При выборе пальто необходимо ориентироваться на тип фигуры. Так, например, двубортное пальто подойдет практически к любой фигуре, кроме так называемых «груш» или «нижнего типа» с объемными бедрами. На них лучше выбирать подчеркивающие талию пальто со слегка трапециевидным низом.

Пальто с поясом — базовый вариант, который подойдет всем.

По типу внешности

Практически всем типам внешности подойдут такие оттенки, как карамельный, хаки и пшеничный.

Под светлую кожу и волосы лучше выбирать нейтральные светлые оттенки пальто: кэмел, бежевый, светло-серый, мятный, пудровый и так далее.

К смуглому типу кожи и темным волосам можно применять контраст в одежде. Например, черное пальто сочетать с яркими оттенками: фуксией, индиго, травяным зеленым и лиловым.