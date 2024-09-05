51-летняя Хайди Клум вышла в свет в платье с глубоким декольте

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

51-летняя манекенщица посетила трансляцию шоу America's Got Talent в Пасадене, США. Знаменитость выбрала для мероприятия облегающее серое платье, оформленное V-образным глубоким декольте, и атласные остроносые туфли. При этом на размещенных кадрах видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер.

Визажисты сделали супруге участника музыкальной группы Tokio Hotel Тома Каулитца макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в легкие локоны.

Ранее сообщалось, что Хайди Клум надела откровенный наряд в честь 35-летия мужа.