Стоматолог прокомментировал новый тренд: стачивать зубы пилкой для ногтей

Сегодня среди молодежи активно распространяется странный способ коррекции формы зубов — с помощью пилки для ногтей. Данный тренд особенно популярен у девушек. О том, что думают о процедуре специалисты и насколько она опасна, сайту «Страсти» рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

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В попытках исправить несовершенства и обрести красивую улыбку многие молодые люди прибегают к совершенно нестандартным, нетрадиционным, непроверенным методам. Одно из последних веяний — использование пилки для ногтей для выравнивания зубного ряда или укорачивания резцов.

"Да, безусловно, маникюрный инструмент может изменить размер зуба. Но если говорить о здоровье полости рта, то шероховатая поверхность пилки является грубым абразивом, который значительно повреждает эмаль. Это приводит к целому ряду осложнений и заболеваний", —

Вот несколько причин, почему врачи категорически не советуют применять столь травматичный способ обтачивания зубов:

Неподходящая конструкция и материал. Пилки для ногтей предназначены для обработки ногтевых пластин, а не для контакта с твердыми тканями зубов. Риск повышенной чувствительности. Зубы, которые подверглись интенсивному воздействию, испытывают дополнительную нагрузку, остро реагируют на холодное и горячее, а также на химические и тактильные раздражители. Истончение эмали. Подобная манипуляция является крайне неразумной. Если люди думают о своем будущем, то знают, что зубы стираются со временем. Ускорять этот процесс уж точно не следует. Механическое повреждение эмали приводит к быстрому развитию кариеса, делает ткани более уязвимыми для бактерий. Болезнь может распространиться вглубь зуба, вызывая боль и разрушение. Необходимость дорогостоящего лечения. Любые нарушения целостности эмали требуют стоматологического вмешательства. Это может включать установку пломб, вкладок, коронок и других реставраций для восстановления функций и эстетических характеристик. Высокая вероятность травмирования. При использовании пилки в полости рта возможно соскальзывание и порезы слизистой, десен или даже самих зубов. Неровная обработка. Инструмент для ногтей не может обеспечить равномерное и аккуратное стачивание тканей. В результате это приводит к искажению формы и контуров зубов. Развитие инфекций. Маникюрные пилки не проходят стерилизацию, и при их использовании существует опасность бактериального заражения ротовой полости.