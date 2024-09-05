Трихолог раскрыла, какой должна быть идеальная расческа

Идеальным вариантом для кожи головы и волос станет силиконовая расческа, рассказала NEWS.ru трихолог Наталия Жовтан. Она отметила, что данный аксессуар должен иметь рукоятку, быть в меру широким и без металлических зубцов.

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Главные требования к идеальной расческе — она не должна травмировать. Даже экологически чистые натуральные зубцы могут иметь неотшлифованный край. Стоит избегать металлических зубцов. Предпочтительны силиконовые в меру широкие расчески, которые имеют рукоятку. А мини-версии лучше использовать для путешествий или похода в спортзал, — объяснила Жовтан.

Ранее трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова рассказала, что нужно включить в рацион белковую пищу, чтобы иметь здоровые и густые волосы, поскольку они состоят главным образом из протеина. Она также отметила, что цитрусовые, киви, красный перец, клубника и брокколи являются хорошими источниками витамина C. По ее словам, его употребление в пищу стимулирует синтез коллагена, укрепляет волосы и улучшает кровоснабжение кожи головы.

Американский трихолог Мелисса Маллам ранее заявила, что расчесывание волос от концов к корням приводит к облысению. По ее словам, укладывать волосы нужно наоборот — от корней к концам.