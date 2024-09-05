53-летняя телезвезда показала фигуру в бикини

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель поделилась снимками с отдыха на пляже. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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53-летняя знаменитость показала фигуру в бикини белого цвета, позируя у океана. На другом снимке предпринимательница лежала на шезлонге с бокалом в руках в слитном купальнике с бантом в зоне декольте. Франкель также надела широкополую шляпу и солнцезащитные очки.

В августе Франкель ответила хейтерам, критикующим ее фото в купальниках. Тогда телезвезда записала видео, где снялась в бикини.