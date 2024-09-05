Пластический хирург прокомментировал изменения лица Брэда Питта

В феврале подозрительно гладкое лица Брэда Питта уже подвергалось обсуждению. Тогда в Сети завирусился ролик, в котором пластический хирург заверил: актер сделал круговую подтяжку лица. Сам герой, разумеется, информацию не комментировал, и разговоры сошли на нет.

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Возобновились они после выхода Питта на красную дорожку Венецианского фестиваля, куда актер прилетел со своей возлюбленной Инес де Рамон. На фоне 34-летней спутницы и под ярким светом софитов лицо Брэда можно было рассмотреть детально. Ничего нового, впрочем, публика не разглядела: для своих 60 лет Питт, сошлись все как один, выглядит просто потрясающе.

С этим согласен и хирург-косметолог Майкл Захария. В разговоре с Hello он отметил, что видит признаки подтяжки лица, а точнее его нижней части, и оценивает проделанную работу на отлично.

«На некоторых фотографиях под углом я вижу изменения мочек ушей, особенно с правой стороны, где рубцовая ткань более заметна, — объяснил он. — Также наблюдается притупление козелка. На новых фотографиях средняя часть лица выглядит более полной, что является признаком подтяжки нижней части лица. Угловая челюсть стала немного менее острой, а кожа под шеей немного дряблая, что говорит о том, что была проведена процедура подтяжки шеи».

Врач добавил, что при этом Брэд выглядит естественно и по-прежнему мужественно. Он обратил внимание на то, что брови актера практически не изменились, а на верхних веках есть избыток кожи. Это, по словам эксперта, означает, что нож не касался верхней части лица Брэда, а потому рано осуждать его за любовь к пластической хирургии. Для своего возраста, заверил врач, актер выглядит очень хорошо.