Уютные странички: топ атмосферных книг для прочтения осенью

По подоконнику шелестят капли, с деревьев слетают яркие листья, а вы сидите в тёплой комнате с чашкой горячего напитка в одной руке и увлекательной книгой в другой... Идеально, не правда ли?

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Осень — пора, когда соцсети пестрят кадрами книг в ярких обложках, лежащих на подоконниках или пледах. Предлагаем вашему вниманию книги, содержание которых не менее уютное, чем этот осенне-книжный антураж.

Алиса Гордеева — Филфак

Сложная, но очень нежная история любви для молодого поколения книголюбов. Он — мажор, прилетевший из-за рубежа всего на один день, на свадьбу брата; она — обычная девушка. Ей бы пройти мимо, но что-то в нём не оставило её равнодушной.

Мариам Петросян — Дом, в котором

На периферии большого города стоит Странный дом, в котором живут странные персонажи. У них странные имена: Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный... Но их характеры полностью соответствуют этим именам. Каждый из жителей странного дома за один день проживает такое количество событий, которая не вмещает в себя ни один день ни одного из нас, живущих за пределами этой таинственной постройки.

Татьяна Мастрюкова — Приоткрытая дверь

Тётя главной героини — ведьма. Точнее, она думает, что она ведьма. Так или иначе, теперь в их доме регулярно случаются Паранормальные явления и ощущается что-то таинственное присутствие. Однако, это видит только главная героиня. Вся её семья ничего не замечает, не реагирует ни на какие странности, и, более того, считает её сумасшедшей. Как быть? Стоит ли убеждать других в собственной правоте?

Юлия Евдокимова — Вкус итальянской осени. Кофе, тайны и туманы

Для тех, кто любит Италию, её кухню, обычаи и культуру. Для тех, кто влюблён в эту страну, хотя и никогда не был в ней. Для тех, кто, любя Италию, время от времени возвращается туда. Автор увлекательно рассказывает о красивейших местах этой страны и делится секретами приготовления вкуснейших блюд итальянской кухни (уж что-что, а вкусно есть итальянцы любят и умеют!). Читать эту книгу стоит с маленькой чашкой эспрессо на столике рядом — так атмосфернее.