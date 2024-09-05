Что надеть осенью, чтобы быть в тренде: модные советы

Дизайнер Мегре: осенью 2024 года в тренде будут красные свитеры и светлые жакеты. Собрать стильный осенний гардероб не так уж сложно. Достаточно взять базовую капсулу и добавить к ней несколько модных новинок. Дальше останется только дополнить образ актуальными аксессуарами — и стильный образ вам обеспечен. «Секрет» узнал у эксперта, какими именно модными вещами стоит обзавестись осенью-2024.

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Что будет в тренде осенью 2024 года

Трикотажный костюм

Трикотажные «двойки» стали популярными не только из-за удобства в ношении, но и потому, что каждую вещь можно использовать как самостоятельный элемент гардероба, рассказала «Секрету» дизайнер, сооснователь бренда Treatea Сара Мегре.

«Например, свитер от костюма хорошо подойдёт к юбке миди и батальонам, а штаны можно смиксовать с джинсовкой или кожаной курткой», — объяснила она.

Жакет светлого оттенка

С помощью жакета можно создать любой лук — от практичного до праздничного, подчеркнула эксперт.

Осенью его можно использовать как акцентную вещь, вокруг которой будет построен весь образ, или как дополнительный аксессуар к основному образу (тогда его можно, например, накинуть, если станет холодно).

«Яркие расцветки больше уместны в летний период, тёмные — мрачнят. Самый лучший вариант — добавить в свой гардероб светлые, пастельные оттенки. Они не только придают особое настроение, но и выигрышно смотрятся на загорелой после лета коже», — поделилась лайфхаком Мегре.

Красный свитер

Такая вещь должна быть в шкафу любой женщины, особенно осенью, подчеркнула дизайнер. Она помогает и тепло одеться, и сделать яркий акцент на образе.

«Отдать предпочтение лучше не короткому, а, напротив, удлинённому свитеру, чтобы он всё-таки выполнял своё первоначальное предназначение — сохранял тепло. Для осеннего образа можно выбрать сочетание с джинсой или длинной юбкой макси с каблуками», — посоветовала собеседница «Секрета».

Трикотажное пальто

Так называемое пальто-халат подходит как для делового, так и повседневного стиля, поэтому обязательно должно быть в гардеробе любой женщины, отметила Мегре.

«Лучшим выбором для осени будет пальто серого или бежевого цвета, так как такие оттенки являются универсальными и сочетаются с любыми цветами», — добавила она.

Кожаная куртка

Вариаций кожаных курток очень много — от грубой косухи до удлинённой версии наподобие кожаного жакета.

Все эти варианты относятся к трендам, которые могут поменяться в следующем сезоне, предупредила дизайнер.

Другое дело — классическая кожанка. Она имеет стандартную длину, прямой крой и не обрамлена клёпками или грубыми ремнями с бляшками, объяснила Мегре.