Валя Карнавал продемонстрировала смелые образы

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась без штанов. Данная публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

22-летняя исполнительница поделилась серией кадров с фотосессий. На одном из них она предстала в белом корсете и трусах-шортах с узором в виде красных роз. Также знаменитость надела черные босоножки на шпильках.

© Соцсети

В то же время инфлюэнсерша позировала в облегающем полупрозрачном платье, джинсовой мини-юбке в сочетании с красным топом и мини-платье в клетку с белыми чулками.

Ранее в сентябре Валя Карнавал отреагировала на слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения.