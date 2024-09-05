Селена Гомес восхитила Сеть своей внешностью без макияжа и фильтров

Поклонники поблагодарили артистку за честность. Селена Гомес относится к тому редкому типу знаменитостей, которые не стесняются показывать себя без косметики и фильтров. 32-летняя певица продемонстрировала, как выглядит на самом деле.

Селена часто подвергается хейту из-за внешности. Недоброжелатели артистки игнорируют тот факт, в течение последних нескольких лет она борется с серьёзными проблемами со здоровьем. Гомес же старается игнорировать нападки в свою сторону и призывает поклонников к безусловной любви к себе.

Фанаты отметили, что пример Селены действительно вдохновляет их на то, чтобы не обращать внимания на буллинг и ценить себя при любых обстоятельствах. Кроме того, поклонники звезды подчеркнули, что она прекрасна как с макияжем, так и без него.

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