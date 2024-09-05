«Теперь еду в роддом»: беременная Мария Погребняк сделала макияж и укладку во время схваток

Беременная Мария Погребняк отправилась в роддом, но перед важным событием решила сначала сделать макияж и укладку, несмотря на начавшиеся схватки.

Как пояснила звезда в своем блоге, ей хочется быть красивой при первой встрече с четвертым ребенком.

«Когда начались схватки, но тебе очень хочется встретить день рождения ребенка красивой. С Богом. Я готова, еду в роддом», — поделилась с подписчиками блогер.

Мария также поделилась кадрами из роддома. На опубликованной фотографии она позирует в белом халате на фоне больничной палаты. Волосы блогера были аккуратно собраны в хвост. Кроме того, звезда сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

Напомним, Мария Погребняк ждет ребенка от бизнесмена Игоря Головинского. Пара расписалась за неделю до родов. Модель рассказывала, что назовет дочь Россияной, а если родится сын, то он получит имя Владимир.

У Марии есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее Мария Погребняк прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, с начала года была оштрафована 73 раза за нарушение ПДД. Она пояснила, что в основном ее штрафовали за неоплаченную парковку, которая положена ей бесплатно, как многодетной матери.