Алеся Кафельникова снялась в откровенных позах в нижнем белье

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенных нарядах на Бали. Кадры появились на странице фотографа Рейнальди Хариса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова во время фотосессии примерила несколько моделей черного нижнего белья с чулками и подвязками. В комплекты входили мини-стринги, обнажавшие ягодицы девушки. 25-летняя манекенщица продемонстрировала фигуру сзади, а также позировала перед камерой с разведенными в стороны ногами.

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Кроме того, модель примерила корсет с чулками и корсетное платье без бретелей.

Ранее в сентябре Алеся Кафельникова снялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера.