Внешность Николь Кидман на премьере фильма вызвала споры в сети

Австралийская и американская актриса Николь Кидман пришла на премьеру фильму «Идеальная пара» в Лос-Анджеле и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

57-летняя звезда «Принцессы Монако» посетила красную дорожку в полупрозрачном сияющем платье люксового бренда Ferragamo, оформленном глубоким декольте. При этом она накинула на одно плечо бархатный пиджак, а в качестве украшений выбрала золотые серьги.

Читатели портала удивились внешности знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом.

«Ее лицо выглядит таким неестественным, особенно когда она пытается улыбнуться. Это позор», «Ее стиль на красной дорожке всегда на высоте, но то, что она сделала со своим лицом, портит все», «Она выглядит как пластиковая кукла», «Очень хороший пластический хирург», «Она испортила свое красивое лицо кучей пластических операций, филлеров и ботокса», «Мне кажется, что здесь она выглядит прекрасно», — высказывались они.

В августе сообщалось, что Николь Кидман снялась топлес для итальянской версии журнала L’Officiel.