Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

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34-летняя инфлюэнсерша разместила снимок, на котором снялась в спальне напротив зеркала. Звезда надела кружевной комплект, состоящий из бюстгальтера без подклада и трусов с низкой посадкой. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

Волосы Галич обернула в белое махровое полотенце.

«Есть у девочек несколько дней в месяц, когда мы просыпаемся без отеков, прыщей и с хорошим настроением», — подписала она пост.

В августе Ида Галич вышла на публику в откровенном платье. На фото блогерша предстала в красном сияющем платье длины макси с глубоким разрезом до бедра.