Звезда «Зачарованных» снялась в мини-платье, забравшись на стремянку

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано снялась в мини-платье, забравшись на стремянку. Актриса рассказала в личном блоге, что таким образом дизайнер, сидящий на полу, выбирал для нее идеальную длину будущего костюма.

Артистка признавалась, что во время второй беременности набрала много килограммов. После родов она решила строго соблюдать диету Аткинса, употребляя не более 40 чистых углеводов в день. Милано смогла таким образом похудеть на 20 килограммов. Звезда отмечала, что также занималась спортом, делала массажи и аппаратные процедуры, но без контроля и ограничений в питании у нее бы не вышло такого результата.

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51-летняя актриса подчеркивала, что давно приняла себя и не использует фотошоп, чтобы «обмануть реальность». Звезда не стесняется своего возраста и спокойно относится к любым изменениям во внешности.

Знаменитость дважды была замужем. В 1999 году ее супругом стал участник музыкальной группы Remy Zero Синджан Тейт, но брак продлился один год. В 2009 году актриса официально зарегистрировала отношения со спортивным агентом Дэвидом Баглиари. У пары двое детей — 13-летний сын Майло и 10-летняя дочь Элизабелла.