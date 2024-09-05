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Звезда «Зачарованных» снялась в мини-платье, забравшись на стремянку

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано снялась в мини-платье, забравшись на стремянку. Актриса рассказала в личном блоге, что таким образом дизайнер, сидящий на полу, выбирал для нее идеальную длину будущего костюма.

Звезда «Зачарованных» снялась в мини-платье, забравшись на стремянку
© globallookpress.com

Артистка признавалась, что во время второй беременности набрала много килограммов. После родов она решила строго соблюдать диету Аткинса, употребляя не более 40 чистых углеводов в день. Милано смогла таким образом похудеть на 20 килограммов. Звезда отмечала, что также занималась спортом, делала массажи и аппаратные процедуры, но без контроля и ограничений в питании у нее бы не вышло такого результата.

© Соцсети

51-летняя актриса подчеркивала, что давно приняла себя и не использует фотошоп, чтобы «обмануть реальность». Звезда не стесняется своего возраста и спокойно относится к любым изменениям во внешности.

Знаменитость дважды была замужем. В 1999 году ее супругом стал участник музыкальной группы Remy Zero Синджан Тейт, но брак продлился один год. В 2009 году актриса официально зарегистрировала отношения со спортивным агентом Дэвидом Баглиари. У пары двое детей — 13-летний сын Майло и 10-летняя дочь Элизабелла.

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Алисса Милано