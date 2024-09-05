Чем закрепить брови, если геля нет под рукой

Гель для бровей прочно поселился в наших косметичках, и, кажется, стал для нас важнее, чем тушь для ресниц. И действительно, красиво оформленные брови позволяют отказаться от той же туши и даже карандаша для глаз. Визажист Алиса Овечкина подсказала, чем заменить гель для бровей, если вы спешите, а любимое средство закончилось.

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Гигиеническая помада

В холодное время года мы не выходим из дома без «гигиенички», поэтому это средство, как правило, всегда есть и в домашней косметичке, и в сумочке. Плотная консистенция помады или бальзама позволяет надежно зафиксировать брови, особенно на кончиках.

Алиса: «Гигиеничка практически ни у кого не вызывает аллергии и очень просто смывается. Главное, возьмите прозрачное средство».

Нанесите помаду на брови после проработки тенями и карандашом, расчешите щеточкой.

Воск или лак для волос

Отличное средство, если гель уже закончился. Воск для волос наносится по такому же принципу, как и бальзам для губ. Но здесь важно не переборщить — слишком большое количество воска может постепенно начать стекать с бровей, особенно в теплом помещении.

Алиса: «Если хотите закрепить брови лаком для волос, распылите лак на щеточку, уже потом наносите на брови».

Мыло

Существует специальное мыло для бровей, которое довольно часто используют визажисты. Однако не стоит сразу же бежать за диковинным средством, если дома есть обычное мыло для рук. Конечно, слишком часто обычным мылом пользоваться для этих целей не нужно, так как оно довольно агрессивно для кожи лица, но в крайнем случае вы вполне можете нанести немного сухого мыла на брови, тем самым зафиксировав.

Тушь для ресниц

Не спешите выбрасывать старую тушь. Она может пригодиться для ваших бровей. Но если вы часто используете коричневую тушь, вы вполне можете наносить ее на брови в любом ее состоянии. А вот с черной осторожнее — наш эксперт советует проходить кисточкой по внешнему и внутреннему краю брови, не заходя на середину. Так вы зафиксируете бровь и при этом не зачерните ее.