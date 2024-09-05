Погребняк отправилась рожать с макияжем и укладкой

Мария Погребняк сообщила, что отправилась в роддом рожать ребенка. В такой важный день она хотела выглядеть красивой и пригласила стилиста.

© Соцсети

Мария опубликовала забавное видео, где она стойко терпит схватки сидя на стуле, а в это время ей наносят макияж и делают укладку. После этого Погребняк с чемоданом проходит к лифту.

«Когда начались схватки, но тебе очень хочется встретить день Рождения ребенка красивой», — подписала видео блондинка.

© Соцсети

Напомним, Мария ждет четвертого ребенка. Отцом стал бизнесмен Игорь Головинский. В прошедшие выходные пара официально расписалась.