Возлюбленный Селены Гомес сделал педикюр в стиле ковра

Возлюбленный американской певицы и актрисы Селены Гомес рэпер Бенни Бланко сделал необычный педикюр. Данные фото появились на странице мастера @nailedbytav в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Так, специалист вручную изобразил на ногтях исполнителя часть ковра красного цвета с узорами в персидском стиле. Кроме того, к внешнему краю ногтевой пластины оказалась приклеена белая бахрома.

Пользователи сети оценили внешний вид рэпера в комментариях, разойдясь во мнениях.