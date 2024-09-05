«Ангел» Victoria's Secret Сара Сампайо показала фигуру в купальнике

Модель отдыхает в Португалии. В преддверии нового шоу Victoria’s Secret Сара Сампайо отправилась в путешествие. 33-летняя манекенщица набирается сил, ведь впереди ей предстоит принять участие в одном из главных модных событий этого года.

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Сара продемонстрировала фигуру на пляже. Для отдыха у моря она выбрала бикини шоколадного цвета с золотыми металлическими кольцами и соломенную шляпу в ковбойском стиле. К слову, подобные аксессуары уже не один год остаются в тренде. Их можно носить в качестве дополнения не только к пляжным лукам, но ещё и к повседневным нарядам.

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В обычной жизни Сара практически не пользуется декоративной косметикой, нанося лишь SPF. По словам модели, она старается внимательно следить за состоянием кожи на пляже, поэтому бо́льшую часть времени проводит в тени, загорая постепенно.